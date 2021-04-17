وظائف شاغرة للرجال والنساء بـ الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية توفر وظائف صحية شاغرة (للرجال والنساء) بنظام التعاقد المؤقت للعمل بالمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة لصحة السجون، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

الوظـائف المتاحة كالتالي

1- طبيب نائب (طب أسرة ومجتمع، أنف وأذن وحنجرة، نفسية، جلدية، عيون، باطنة، نساء وولادة):

– البورد السعودي أو العربي أو الأمريكي أو الزمالة أو ما يعادلها.

– شهادة التأهيل المعترف بها دولياً في نفس التخصص.

2- طبيب مقيم (الطب البشري):

– بكالوريوس في الطب والجراحة.

الشروط المطلوبة:

1- الحصول على إجازة من العمل الفعلي وإرفاق صورة منها.

2- وجود تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري الصلاحية) يتناسب مع الوظيفة المتقدم بها.

3- اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم السبت بتاريخ 1442/09/05هـ الموافق 2021/04/17م ولمدة 5 أيام من تاريخه.

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

( [email protected] )

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