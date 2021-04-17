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وظائف شاغرة للرجال والنساء بـ الخدمات الطبية بوزارة الداخلية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية توفر وظائف صحية شاغرة (للرجال والنساء) بنظام التعاقد المؤقت للعمل بالمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة لصحة السجون، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:
الوظـائف المتاحة كالتالي
1- طبيب نائب (طب أسرة ومجتمع، أنف وأذن وحنجرة، نفسية، جلدية، عيون، باطنة، نساء وولادة):
– البورد السعودي أو العربي أو الأمريكي أو الزمالة أو ما يعادلها.
– شهادة التأهيل المعترف بها دولياً في نفس التخصص.
2- طبيب مقيم (الطب البشري):
– بكالوريوس في الطب والجراحة.
الشروط المطلوبة:
1- الحصول على إجازة من العمل الفعلي وإرفاق صورة منها.
2- وجود تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري الصلاحية) يتناسب مع الوظيفة المتقدم بها.
3- اجتياز المقابلة الشخصية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم السبت بتاريخ 1442/09/05هـ الموافق 2021/04/17م ولمدة 5 أيام من تاريخه.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
( [email protected] )
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