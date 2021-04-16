وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تمريض/ وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

– أخصائي تمريض/ وحدة العناية المركزة للأطفال.

– قابلة/ أخصائية تمريض.

– طبيب مقيم/ أمراض الكلى.

– استشاري أمراض الرئة.

التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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