وظائف شاغرة للجنسين بشركة الرقيب في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من جدة، والخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أمين المخزن (جدة).

– مشرف مستودع (جدة).

– كاتب المخزون (جدة).

– مصمم جرافيك (الخبر).

– مسوق معرض/ تاجر مرئي (الخبر).

– كاتب المخزون (الخبر).

– مسوق عقاري (الخبر).

– مراقب المخزون (الرياض).

– مصمم داخلي (الرياض).

– كاتب المخزون (الرياض).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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