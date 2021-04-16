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#وظائف شاغرة للجنسين بشركة الرقيب في 3 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

#وظائف شاغرة للجنسين بشركة الرقيب في 3 مدن

لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من جدة، والخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أمين المخزن (جدة).

– مشرف مستودع (جدة).

– كاتب المخزون (جدة).

– مصمم جرافيك (الخبر).

– مسوق معرض/ تاجر مرئي (الخبر).

– كاتب المخزون (الخبر).

– مسوق عقاري (الخبر).

– مراقب المخزون (الرياض).

– مصمم داخلي (الرياض).

– كاتب المخزون (الرياض).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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