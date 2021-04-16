وظائف هندسية وإدارية شاغرة في طيران أديل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مخطط صيانة الطائرات: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي علاقات حكومية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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