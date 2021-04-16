وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 5 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وإدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، وتبوك، والطائف، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب علوم الطيران/ محركات الطائرات (الرياض).

– مدرب ملاحة (الرياض).

– أخصائي التعلم والتطوير (الرياض).

– مدير المشتريات (الرياض).

– مدرب تقني/ مراقبة الملاحة الجوية وعمليات الطيران (الظهران).

– أخصائي طاقم جوي (الظهران).

– فني ميكانيكي طائرات (الظهران).

– مفتش ضمان الجودة (الظهران).

– مدرب طاقم جوي (تبوك).

– فني صيانة أنظمة إلكترونيات الطيران (تبوك).

– مدير أول سلسلة التوريد (الطائف).

– مراقب عمال (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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