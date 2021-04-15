وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الكهرباء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروع الشركة في المنطقة الغربية.

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء:

وأبرزت شركة الكهرباء، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل إدارة المخاطر (الرياض).

– ممثل العقود (الرياض).

– محلل تطوير الأعمال (عدد وظيفتين/ الرياض).

– محلل التطوير التنظيمي (الرياض).

– ممثل العقود (المنطقة الغربية).

طريقة التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت شركة السعودية للكهرباء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 15 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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