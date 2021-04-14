الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

#وظائف إدارية شاغرة في هيئة الأوقاف

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير؛ وذلك للعمل بالفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الأوقاف:

وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم الأداء الاستراتيجي.

– أخصائي التخطيط والأداء الاستراتيجي.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 14 إبريل 2021م.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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