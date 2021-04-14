الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة عِلم

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة عِلم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مطور أعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– محلل الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة عِلم:

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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