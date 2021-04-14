وظائف شاغرة للجنسين بفروع مجموعة باسمح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة، ومدن أخرى.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات باسمح التجارية:

وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل بيانات (3 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات).

– أخصائي التجارة الإلكترونية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات الإدارية).

التقديم على وظائف مجموعة شركات باسمح التجارية:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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