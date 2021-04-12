وظائف إدارية شاغرة في مستشفى دله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين من الخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة مستشفى دله:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مراقب المستندات: شهادة البكالوريوس في تخصص السكرتارية، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة مستشفى دله:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 12 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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