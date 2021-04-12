وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

أبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول تميز العمليات.

– مشرف تنفيذ تطبيقات الأمن السيبراني.

– مشرف امتثال الأمن السيبراني.

– رئيس فريق التحقيقات.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 12 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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