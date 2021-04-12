وظائف إدارية شاغرة بفروع هيئة الأوقاف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل شهادة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من أبها، والأحساء.

تفاصيل وظائف هيئة الأوقاف:

وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار الشؤون القضائية (أبها).

– مستشار الشؤون القضائية (الأحساء).

التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 12 إبريل 2021م.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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