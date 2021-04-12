الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

وظائف للجنسين في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر 15 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في الرياض وجدة والأحساء.

تفاصيل الوظائف

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التالي:

أمين مخازن أول – جدة.

أخصائي توظيف ثالث – جدة.

عالم أبحاث أول – جدة.

عالم أبحاث – جدة.

أستاذ مساعد – تمريض العناية الحرجة – الأحساء.

أستاذ مساعد – تمريض الأطفال – الأحساء.

أستاذ مساعد – التمريض – الأحساء.

مخزن كميات – الأحساء.

محلل موارد بشرية ورواتب ثانٍ – الرياض.

مساعد إداري ثانٍ – جدة.

مشرف خدمات ترفيه الموظفين – جدة.

مساعد إداري ثالث – الأحساء.

أخصائي مزايا وتعويضات – الرياض.

مشرف التدقيق الداخلي – الرياض.

أخصائي الموارد البشرية – الرياض.

ومن ضمن الشروط العامة:

• أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي / سعودية الجنسية.

• الخبرة في مجال العمل.

• ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب.

• إجادة استخدام الحاسب الآلي.

وأشارت الجامعة إلى أنه سيتم التقديم من خال الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر