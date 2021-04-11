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#وظائف شاغرة للجنسين في الخطوط السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

#وظائف شاغرة للجنسين في الخطوط السعودية

لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي الأمن السيبراني”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية:

وبيّنت الشركة أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادات البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات التالية: (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، هندسة الكمبيوتر، هندسة النظم، هندسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الخطوط السعودية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 11 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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