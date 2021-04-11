وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المواد الأولية (الجبيل).

– محلل أول/ إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).

– مشغل عمليات (الدمام).

– مشغل ماكينات التقطيع (الدمام).

– مهندس تفتيش معدات ثابتة (الجبيل).

– أخصائي أمن تقنية المعلومات (الجبيل).

– ممثل مبيعات (الدمام).

– ممثل مبيعات رئيسي (الدمام).

– مشرف الصيانة الميكانيكية (الرياض).

– محلل المخاطر والحوكمة والامتثال (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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