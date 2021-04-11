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شكرا لقرائتكم صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، موضحًا أنه يمكن معرفة الشروط والمهارات والتقديم من خلال الرابط من هنـا .
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظائف شاغرة بمجال السكرتارية التنفيذية في الرياض.
شروط الوظائف
واشترط صندوق الاستثمارات ما يلي:
- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى.
- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذي صلة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخاصة برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.
- معرفة نظم وإجراءات إدارة المكاتب، ومعرفة التعامل مع معدات المكاتب.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، موضحًا أنه يمكن معرفة الشروط والمهارات والتقديم من خلال الرابط من هنـا .
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