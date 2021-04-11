صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظائف شاغرة بمجال السكرتارية التنفيذية في الرياض.

شروط الوظائف

واشترط صندوق الاستثمارات ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى.

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذي صلة.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وخاصة برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.

معرفة نظم وإجراءات إدارة المكاتب، ومعرفة التعامل مع معدات المكاتب.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، موضحًا أنه يمكن معرفة الشروط والمهارات والتقديم من خلال الرابط من هنـا .

شارك الخبر