وظائف إدارية شاغرة في جمعية الدرعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية “جمعية الدرعية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في الدرعية.

تفاصيل وظائف جمعية الدرعية:

وبيّنت الجمعية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد إداري.

– أخصائي تسويق.

– محاسب عام.

– مسؤول مشتريات.

– باحث اجتماعي (دوام جزئي).

– أخصائي مشاريع (دوام جزئي).

طريقة التقديم على وظائف جمعية الدرعية:

وأوضحت الجمعية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 إبريل 2021م.

وأفادت الجمعية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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