وظائف شاغرة لدى شركة دور للضيافة في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة دور للضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروع عدد من الفنادق التابعة للشركة والمتعاقدة معها في كل من الرياض، وتبوك، الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة دور للضيافة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير علاقات المستثمرين (الرياض).

– مشرف التدبير المنزلي (تبوك).

– منسق مبيعات (تبوك).

– موظف استقبال (تبوك).

– أمين المخزن (الجبيل).

– شيف معجنات (الرياض).

– مدير المكتب الأمامي (الرياض).

– طاهٍ / شيف تنفيذي (الجبيل).

– مراجع داخلي (الرياض).

التقديم على وظائف شركة دور للضيافة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 8 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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