13 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيبة/ طبيب استشاري باطنية مخ وأعصاب.

– طبيب نائب/ طب الطوارئ (عدد 3 وظائف).

– أخصائي تصوير القلب بالصدى الصوتي (عدد 3 وظائف).

– فني تخطيط قلب.

– فني تعقيم أسنان (عدد 3 وظائف).

– فني تعقيم (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 8 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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