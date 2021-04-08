وظائف إدارية شاغرة لدى مراكز عبور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بشركة متوسطة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب.

– مدير حسابات.

– كبير محاسبين.

التقديم على وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ إلكترونيًا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 8 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظيفة محاسب، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة مدير حسابات، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة كبير محاسبين، اضغط (هنا).



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