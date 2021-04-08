وظائف أكاديمية شاغرة في الجامعة الإسلامية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الجامعة الإسلامية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة، على مسمى (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر)، والمشغولة بالمتعاقدين غير السعوديين لوظائف أعضاء هيئة التدريس (رجال) في كليات الجامعة، عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات.

المستندات المطلوبة لوظائف الجامعة الإسلامية:

وبيّنت الجامعة أن المستندات المطلوبة هي:

– صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات) وسجل الدرجات

– صورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة.

– صورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد.

– أربع صور شمسية مقاس (4*3).

– سيرة ذاتية موضحًا فيها جميع المعلومات الشخصية، الخبرات العملية والمؤهلات العلمية.

– تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين، أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.

التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 6 رمضان 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات والشروط المطلوبة للوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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