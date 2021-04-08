وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وأبرزت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد طبيب أسنان: شهادة الدبلوم في تخصص مساعد طبيب الأسنان.

– مسؤول تنسيق علاقات المرضى: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة المستشفيات، أو إدارة صحية، أو إدارة الأعمال، أو المعلومات الصحية).

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 8 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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