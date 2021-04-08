وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة الكفاح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في كل من الدمام، وأراس الخير.

تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مهندس مدني لمراقبة الجودة (رأس الخير): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– مهندس مدني لمراقبة الجودة (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 8 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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