نيوم تعلن عن وظائف لخريجي البكالوريوس والماجستير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت نيوم للانضمام إلى برنامج GrOW المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس والماجستير.

وقالت نيوم في بيان لها: “لكل الشغوفين بالمستقبل الجديد.. نبحث في نيوم عن مواهب سعودية متميّزة لينضموا إلينا في بناء المستقبل الجديد داخل المملكة وخارجها.

رابط التقديم

وأشارت نيوم إلى أنه يمكن التقديم على برنامج نيوم للتطوّر قبل يوم 19 أبريل، من خلال الرابط هنا

وأوضحت أن البرنامج المنتهي بالتوظيف، يقدم جانب تجربة التدريب العملي، فرصاً مميّزة لكل من يُكمل البرنامج بنجاح.

كما سينضم المرشحون منهم إلى فريق عمل يضم نخبة العقول يعملون على صياغة نموذج استثنائي للمعيشة المستدامة في نيوم عبر 14 قطاعاً متنوعاً مثل الطاقة، والماء، والرياضة وغيرها.

شروط التقديم

• أن يكون المتقدم خريج بكالوريوس أو ماجستير

• الجنسية السعودية

• المعدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 4

• لغة إنجليزية شفهية وكتابية ممتازة

• أن يكون لديه مهارات استثنائية في القيادة والوقت والمهام وإدارة الموارد وحل المشكلات والتفكير النقدي، والتدريب، ومهارات التواصل مع الآخرين.



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