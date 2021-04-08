الشؤون الصحية بالحرس الوطني توفر أكثر من 70 وظيفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ممثلة في إدارة التوظيف توفر أكثر من 70 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق بجدة والمدينة المنورة، واشترطت الشؤون الصحية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف:

1- جدة:

– سائق (وظيفتان).

– مشرف خدمات المشتريات.

– مساعد مشتريات أول.

– مُخطط مواد أول.

– أمين مستودع أول (العدد 5 وظائف).

– مسؤول مشتريات أول.

– أخصائي أول مُراقبة الممتلكات.

– مخطط المواد ثاني.

– مساعد إداري ثالث (وظيفتان).

– مراقب استلام ثاني.

– مسؤول مشتريات ثاني.

– مشرف تخطيط المواد.

– مساعد إداري.

– كاتب إدخال بيانات.

– مشرف مختبر.

– ممرض أول (العدد 20 وظيفة).

– أخصائي تمريض أول.

– فني مهني ثاني (العدد 3 وظائف).

– مهندس المرافق والصيانة (وظيفتان)

– مهندس معالجة مياه (وظيفتان)

– فني مهني أول (وظيفتان)

– مساعد لوجستي (العدد 6 وظائف).

– أمين المستودع ثاني (وظيفتان).

– أخصائي ثان مراقبة الممتلكات (وظيفتان).

– مساعد مشتريات ثاني.

2 -المدينة المنورة:

– أمين المستودع ثاني (وظيفتان).

– فني صيدلة ثالث (العدد 6 وظائف).

– مساعد استشاري طب الطوارئ.

– استشاري طب الأورام.

– استشاري أمراض القلب.

– استشاري أمراض الدم.

ملاحظة:

– يتم تحديث الوظائف بشكل مستمر عبر (بوابة التوظيف)، في حالة عدم وجود وظائف في قسم معين يرجى معاودة الدخول مرة أخرى.

– من خلال الرابط التالي (اختيار – الوظائف الشاغرة – ثم القسم المخصص):

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