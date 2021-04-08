غرفة المدينة تعلن عن 341 وظيفة شاغرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت غرفة المدينة المنورة عن توفر 341 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص في كل من الرياض والمدينة المنورة وتبوك وخميس مشيط وبريدة، جدة.

تفاصيل الوظائف

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

• مدير مالي (المدينة المنورة) .

• سائق رافعة جانبية (الرياض 20 وظيفة).

• سائق رافعة جانبية (جدة 20 وظيفة).

• سائق رافعة جانبية (بريدة 20 وظيفة).

• سائق رافعة جانبية (تبوك 20 وظيفة).

• سائق رافعة جانبية (خميس مشيط 20 وظيفة).

• سائق رافعة شوكية (الرياض 20 وظيفة).

• سائق رافعة شوكية (جدة 20 وظيفة).

• سائق رافعة شوكية (تبوك 20 وظيفة).

• سائق رافعة شوكية (خميس مشيط 20 وظيفة).

• سائق رافعة شوكية (بريدة 20 وظيفة).

• سائق عموم المركبات (الرياض 20 وظيفة).

• سائق عموم المركبات (جدة 20 وظيفة).

• سائق شاحنة (الرياض 20 وظيفة).

• سائق شاحنة ( جدة 20 وظيفة).

• سائق سيارة عمومي (الرياض 20 وظيفة).

• سائق سيارة عمومي (جدة 20 وظيفة).

• سائق حافلة (الرياض 10 وظيفة).

• سائق حافلة (جدة 10 وظيفة).

وأوضحت غرفة المدينة المنورة أنه سيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://madinahtawteen.org/JobsList

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