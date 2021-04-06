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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للخدمات الأرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06
– درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).
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وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للخدمات الأرضية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال خدمة العملاء بفروع الشركة في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– ممثل خدمات العملاء (Customer Service Agent).
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– مهارات الحاسب الآلي.
– مستوى (متوسط) في اللغة الإنجليزية.
– مهارات التركيز على العميل.
التقديم على الوظائف
– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم: ( اضغط هنا )
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