وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للخدمات الأرضية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال خدمة العملاء بفروع الشركة في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية: