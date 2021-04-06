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وظائف إدارية شاغرة للجنسين لدى البنك السعودي الفرنسي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

وظائف إدارية شاغرة للجنسين لدى البنك السعودي الفرنسي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي: 

– مساعد شريك أعمال الموارد البشرية.

شروط الوظائف: 

1 -درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.

2 -خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الموارد البشرية.

طريقة التقديم: 

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا 
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