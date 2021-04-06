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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06
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وظائف إدارية شاغرة للجنسين لدى البنك السعودي الفرنسي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مساعد شريك أعمال الموارد البشرية.
شروط الوظائف:
1 -درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
2 -خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الموارد البشرية.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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