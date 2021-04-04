الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

وظائف شاغرة للرجال والنساء عبر برنامج العمل عن بعد

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف للرجال والنساء بنظام العمل عن بعد.

مسميات الوظائف

وأوضح البرنامج، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

• مندوب مشتريات، مندوبة/مندوب تواصل وخدمات العملاء.

• موظف خدمة عملاء.

• محررة دعاية ونشر.

• محاسب.

• مأمور سنترال وغيرها من الوظائف.

وأشار البرنامج إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا

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