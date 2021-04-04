- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للرجال والنساء عبر برنامج العمل عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04
وأشار البرنامج إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا
وظائف شاغرة للرجال والنساء عبر برنامج العمل عن بعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف للرجال والنساء بنظام العمل عن بعد.
مسميات الوظائف
وأوضح البرنامج، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
• مندوب مشتريات، مندوبة/مندوب تواصل وخدمات العملاء.
• موظف خدمة عملاء.
• محررة دعاية ونشر.
• محاسب.
• مأمور سنترال وغيرها من الوظائف.
وأشار البرنامج إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا
شارك الخبر
شارك الخبر