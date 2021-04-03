شكرا لقرائتكم هيئة تنظيم الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس في عدة تخصصات إدارية، هندسية، تقنية – وذلك وفقا للشروط والمسميات التالية:

1- اختصاصي أول تحليل بيانات.

بكالوريوس (مؤهل أساسي) في تخصص (نظم معلومات/ إحصاء/أساليب كمية)

– خبرة عملية بعد البكالوريوس لا تقل مدتها عن (8) سنوات.

– سبق العمل له في أحد أنشطة الهيئة في مجال تحليل المعلومات والبيانات