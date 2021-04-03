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شكرا لقرائتكم شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03
وأوضحت شركة علم أنه يمكن التقديم عبر الرابطين التاليين من هنـا و هنـا .
شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة علم عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، وفقاً لهذه التفاصيل :
1- مدقق أول تقنية المعلومات :
الشروط المطلوبة
• بكالوريوس أو ماجستير في ” علوم الحاسب ، إدارة الأعمال ، تقنية المعلومات ، المالية ” ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، شهادات مهنية .
2- مهندس أول ضمان جودة البرمجيات :
الشروط المطلوبة
• بكالوريوس في “تقنية المعلومات ، هندسة البرمجيات ، علوم الحاسب”، خبرة لا تقل عن سنتين.
وأوضحت شركة علم أنه يمكن التقديم عبر الرابطين التاليين من هنـا و هنـا .
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