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شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة علم عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، وفقاً لهذه التفاصيل :

1- مدقق أول تقنية المعلومات :

الشروط المطلوبة

• بكالوريوس أو ماجستير في ” علوم الحاسب ، إدارة الأعمال ، تقنية المعلومات ، المالية ” ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، شهادات مهنية .

2- مهندس أول ضمان جودة البرمجيات :

الشروط المطلوبة

• بكالوريوس في “تقنية المعلومات ، هندسة البرمجيات ، علوم الحاسب”، خبرة لا تقل عن سنتين.

وأوضحت شركة علم أنه يمكن التقديم عبر الرابطين التاليين من هنـا و هنـا .
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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