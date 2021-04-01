شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى هيئة السوق المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة السوق المالية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعد مجالات قانونية وإدارية وهندسية وتقنية مالية الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

1- مدير وحدة – التشغيل والصيانة.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية:.

– هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، معمارية أو ما يعادلها.

– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.