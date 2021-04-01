شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى هيئة السوق المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة السوق المالية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعد مجالات قانونية وإدارية وهندسية وتقنية مالية الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
1- مدير وحدة – التشغيل والصيانة.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية:.
– هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، معمارية أو ما يعادلها.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة (10) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (8) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال صيانة المباني وتشغيل المرافق و المشاريع الهندسية أو ما يعادلها.
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2- أخصائي رئيسي – تطوير السياسات.
– البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات التالية: إدارة مالية، اقتصاد، قانون، محاسبة، نظم معلومات، تقنية معلومات.
– أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة (8) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (6) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال الأبحاث المالية أو الاقتصادية أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– التفرغ التام.
– أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.
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3- أخصائي – الطرح والاندماج والاستحواذ.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية:.
– إدارة الأعمال، مالية، محاسبة, اقتصاد أو ما يعادلها.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة ( 6 ) سنوات لدرجة البكالوريوس أو ( 4 ) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال الأسواق المالية.
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4- أخصائي – حوكمة الشركات.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: قانون محاسبة، مالية، إدارة أعمال أو ما يعادلها.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة لا تقل عن (6) سنوات في أي من المجالات التالية (ويفضل تنوع الخبرات): دراسة حالات الاشتباه بالمخالفات واتخاذ ما يلزم حيالها، دراسة الشكاوى والبلاغات، الفحص المكتبي أو الميداني.
– إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثاً وكتابة.
– القدرة على إدارة فرق العمل والتمتع بمهارات الاتصال.
– القدرة على تحمل ضغط العمل وترتيب الأولويات.
– يفضل حاصل على الشهادات المهنية مثل (SOCPA, CIA, CAMS, CFE) .
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5- مستشار – التزام مؤسسات السوق.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية:إدارة أعمال، مالية، محاسبة أو ما يعادلها.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة (17) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (15) سنة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال التنظيم والإشراف المالي.
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