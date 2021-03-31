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شكرا لقرائتكم باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة باب رزق جميل عن فتح باب التقديم على 16 وظيفة شاغرة بالرياض وجدة والمدينة المنورة، وفقًا للتفاصيل التالية:
– مندوب توصيل، من ذوي الاحتياجات الخاصة عدد 10 وظائف، جدة: شهادة الثانوية فأعلى، القدرة على قيادة السيارة، رخصة سارية المفعول، يوجد حافز انضباط 500 ريال.
– مندوب توصيل، 3 وظائف ” المدينة المنورة “: الثانوية فأعلى، القدرة على قيادة السيارة، رخصة قيادة سارية، يوجد حافز انضباط 500 ريال.
– مندوب توصيل – عدد 3 بالرياض، نفس الشروط والحافز السابق.
روابط التقديم
ويمكن التقديم بدءًا من اليوم الأربعاء 18 / 8 / 1442 هـ، الموافق 31/ 3 / 2021 م، وحتى الاكتفاء من العدد المطلوب، وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب من هنـاو هنـاوهنـا .
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