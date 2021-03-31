الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

#وظائف شاغرة في مركز دراسات وأبحاث

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مركز دراسات وأبحاث في الرياض عن وظائف شاغرة لكفاءات سعودية شابة في مجال الإعلام والعلوم السياسية.

شروط الوظائف:

وأوضح المركز أن من شروط الوظائف كما يلي:

-شهادة البكالوريوس في الإعلام (حديث التخرج).

– تخصص العلاقات العامة.

– تخصص المونتاج والبرامج التلفزيونية.

شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية (حديث التخرج).

ودعا المركز من يجد في نفسه الرغبة والقدرة التواصل عبر الإيميل التالي: [email protected]



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