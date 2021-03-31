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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31
-شهادة البكالوريوس في الإعلام (حديث التخرج).
#وظائف شاغرة في مركز دراسات وأبحاث
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مركز دراسات وأبحاث في الرياض عن وظائف شاغرة لكفاءات سعودية شابة في مجال الإعلام والعلوم السياسية.
شروط الوظائف:
وأوضح المركز أن من شروط الوظائف كما يلي:
-شهادة البكالوريوس في الإعلام (حديث التخرج).
– تخصص العلاقات العامة.
– تخصص المونتاج والبرامج التلفزيونية.
شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية (حديث التخرج).
ودعا المركز من يجد في نفسه الرغبة والقدرة التواصل عبر الإيميل التالي: [email protected]
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