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#وظائف شاغرة في مركز دراسات وأبحاث

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

#وظائف شاغرة في مركز دراسات وأبحاث

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مركز دراسات وأبحاث في الرياض عن وظائف شاغرة  لكفاءات سعودية شابة في مجال الإعلام والعلوم السياسية.

شروط الوظائف:

وأوضح المركز أن من شروط الوظائف كما يلي:

-شهادة البكالوريوس في الإعلام (حديث التخرج).
– تخصص العلاقات العامة.
– تخصص المونتاج والبرامج التلفزيونية.

شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية (حديث التخرج).

ودعا المركز من يجد في نفسه الرغبة والقدرة التواصل عبر الإيميل التالي: [email protected]

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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