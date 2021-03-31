تنمية شرق نجران تعلن عن توفر فرصة وظيفية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران

أعلنت جمعية تنمية شرق نجران عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى محاسب مالي، مبينة أن الشروط المطلوبة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويكون متفرغًا تفرغًا تامًّا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل درجة البكالوريوس بتخصص “محاسبة”، مع إلمامه باستخدام الحاسب الآلي.

مزايا ومكافآت للمقبولين:

وقد أوضحت الجمعية أن المهام الوظيفية المطلوب أداؤها وإتقانها تكمن في تسجيل وتدقيق القيود والمستندات المالية وكل ما يتعلق بها وإعداد الموازنة المالية والتقارير المحاسبية الحديثة في العمل.

وقد بينت المزايا التي سيحصل عليها المتقدم للوظيفة حال شغله الوظيفة من راتب مناسب، وتدريب وتطوير على رأس العمل وبيئة عمل إيجابية وجاذبة.

التسجيل في وظائف تنمية شرق نجران:

وحددت الجمعية تاريخ 13 رمضان 1442هـ كآخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف، بحيث يتم إرسال البيانات الشخصية للمتقدم والسيرة الذاتية موضحًا بها الخبرات العملية والدورات المعتمدة في المهارات المطلوبة على إيميل الجمعية الموضح:

[email protected]



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