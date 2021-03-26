وظائف شاغرة للجنسين بشركة الرقيب في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والخبر، وجدة، والهفوف.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل المخزون (الرياض).

– أمين المخزن (الرياض).

– مشرف مستودع (الرياض).

– منسق التوصيل (الرياض).

– مدير مبيعات صالة عرض (للسعوديين/ الرياض).

– أخصائي/ أخصائية مبيعات (الرياض).

– أمين المخزن (الخبر).

– مسؤول الموارد البشرية (الخبر).

– مطور نظم (الخبر).

– أخصائي/ أخصائية مبيعات (الخبر).

– محلل المخزون (جدة).

– أمين المخزن (الهفوف).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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