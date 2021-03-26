وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وتعليمية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران، والجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف إلكترونيات الطيران/ التايفون (الطائف).

– فني نظم معلومات/ مدرب بحري (الظهران).

– مدير المناهج/ الهندسة (الجبيل).

– مدير المناهج/ بحري (الجبيل).

– مدير هندسة خدمات التصميم (الجبيل).

– مراقب العمليات الهندسية (الطائف).

– مدرس لغة إنجليزية (الرياض).

– مهندس حلول تدريبية/ بحري (الرياض).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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