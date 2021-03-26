وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة إيرباص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إيرباص للدفاع والفضاء “Airbus”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إيرباص:

وأبرزت شركة إيرباص، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل عمليات نظم المعلومات الإدارية: شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية.

– مهندس الدعم الفني والخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الطيران، إلكترونيات الطيران).

التقديم على وظائف شركة إيرباص:

وأوضحت شركة إيرباص، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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