وظائف إدارية شاغرة في مشروع القدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير/ إدارة إشراك أصحاب المصلحة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو العلاقات العامة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد دعم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد المستشار العام/ التعاقد التجاري: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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