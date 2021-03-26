وظائف شاغرة للجنسين في البنك العربي الوطني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك العربي الوطني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفُّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك العربي الوطني:

وأبرزت إدارة البنك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة أصول تقنية المعلومات ومراقبة الخدمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو الهندسة الإلكترونية، أو هندسة الاتصالات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– مدير تدقيق تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو الأنظمة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال مشابه.

التقديم على وظائف البنك العربي الوطني:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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