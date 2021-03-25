وظائف شاغرة للجنسين بشركة المراعي في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف موارد بشرية (للسعوديات/ حائل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

– مدير سلسلة التوريد (للسعوديين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المشتريات، الخدمات اللوجستية، إدارة سلسلة التوريد).

– مهندس شبكات (للرجال/ الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الحاسوب.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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