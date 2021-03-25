7 #وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم التطوير الإبداعي.

– أخصائي إدارة المنتجات.

– مشرف إدارة المنتجات.

– مدير مكتب نائب الرئيس.

– مدير الاتصالات التسويقية.

– مدير قسم إدارة تجربة العملاء والأداء الرقمي.

– مدير قسم تصميم برامج تجربة العملاء.

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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