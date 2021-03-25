وظائف إدارية شاغرة في شركة تطوير التعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مصمم جرافيك: شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي.

– أخصائي العلاقات العامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو العلاقات العامة، أو الإعلام الرقمي، أو الاتصالات)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 مارس 2021.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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