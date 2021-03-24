وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول/ مخاطر الائتمان: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (المالية، الأساليب الكمية).

– مسؤول الدعم الإداري/ مجموعة إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مسؤول المواهب والتوظيف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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