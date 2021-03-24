وظائف إدارية شاغرة لدى شركة أسمنت ينبع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الإدارة العامة للشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة أسمنت ينبع:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف سوق التسعير: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التسويق.

– رئيس قسم الذكاء التسويقي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، المبيعات، الاقتصاد)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة أسمنت ينبع:

وأوضحت شركة أسمنت ينبع، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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