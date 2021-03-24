وظائف شاغرة في شركة السعودية للتموين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير التعويضات والمزايا: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي مجال ذي الصلة.

– مشرف المعدات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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