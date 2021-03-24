وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة نوماك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك للتشغيل والصيانة “NOMAC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وبيّنت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ميكانيكي.

– فني أجهزة.

– مشغل معدات.

– مشغل محلي/ عمليات.

– مشرف مصنع.

– مهندس ميكانيكي.

– كيميائي.

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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