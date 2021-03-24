وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وبيّنت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام الإحصاءات الاقتصادية.

– مدير عام الإحصاءات الاجتماعية.

– عالم بيانات.

– مدير مشروع.

– أخصائي علم الأوبئة.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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