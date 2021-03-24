وظائف إدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن:

وبيّنت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الأمن: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الأمن، أو العلوم الإدارية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي تقييم وتوحيد المنتجات: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الرعاية الصحية، أو الإدارة، أو إدارة سلسلة التوريد)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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