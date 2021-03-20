اليابان | مصادر الطاقة المتجددة تمثل 18٪ من الطاقة المولدة في اليابان في السنة المالية 2019

علوم وتكنولوجيا 20/03/2021

يبلغ معدل الطاقة المتجددة المستخدمة في اليابان حوالي نصف مثيله في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا، إسبانيا، وألمانيا.

شكلت مصادر الطاقة المتجددة 18٪ فقط من إجمالي إمدادات الكهرباء في اليابان في السنة المالية 2019.

وفقًا للتقرير الخاص بالطاقة لعام 2020 التي نشرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة، فإن المساهمين الرئيسيين في مجال الطاقة المتجددة يشملون مصادر الطاقة المائية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الكتلة الحيوية، ومصادر الطاقة الحرارية الأرضية. معدل اليابان لمصادر الطاقة المتجددة باستثناء الطاقة المائية كان 10.3٪.

على النقيض من ذلك، تظهر بعض الدول الأوروبية الكبرى معدلات أعلى بكثير من الطاقة المتجددة، تصل إلى 35.3٪ في ألمانيا، 33.5٪ في بريطانيا، 38.2٪ في إسبانيا، و39.7٪ في إيطاليا. حتى إذا حققت اليابان هدفًا بمعدل يتراوح بين 22٪ و24٪ بحلول عام 2030، فستظل هناك فجوة كبيرة بينها وبين الدول الغربية.

في دول أخرى، يبلغ معدل استخدام الطاقة المتجددة 25.5٪ في الصين، 19.6٪ في فرنسا، و16.8٪ في الولايات المتحدة. تتصدر كندا، التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية 59.0٪ من طاقتها، بمعدل إجمالي للطاقة المتجددة يبلغ 66.3٪.

ولدت الصين أكبر كمية إجمالية من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة عند 730 غيغاوات، تليها الولايات المتحدة عند 280، البرازيل عند 134، وألمانيا عند 126. واحتلت اليابان المرتبة السادسة بـ 114 غيغاوات. بالنظر فقط إلى الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، تمتلك اليابان 56 غيغاوات، لتحتل المرتبة الثالثة بعد الصين (175 غيغاوات) والولايات المتحدة (62 غيغاوات).

معدل الاكتفاء الذاتي من الطاقة في اليابان هو 11.8٪، مع مرتبة قريبة من القاع في المرتبة 34 من بين 35 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. خلال السنوات القليلة الماضية، تراوح مستوى الاكتفاء الذاتي من الطاقة في اليابان بين 6٪ إلى 11٪. هذا هو ما يقترب بالكاد من نصف نسبة 20.3٪ التي حدثت في عام 2010 قبل أن أدى زلزال شرق اليابان الكبير إلى تعليق العمل في محطات الطاقة النووية في جميع أنحاء البلاد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: توربينات الرياح قبالة ساحل إيروزاكي في محافظة شيزوؤكا، في ديسمبر/ كانون الأول 2016. جيجي برس)